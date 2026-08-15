Изображение Шәмші Калдаякова появилось на столичном колесе обозрения
Тематическая трансляция стала частью мероприятий, посвящённых творчеству композитора.
15 Августа 2026, 23:11
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15 Августа 2026, 23:1115 Августа 2026, 23:11
108Фото: Акимат города Астана
В день рождения выдающегося казахского композитора Шәмші Калдаякова, на колесе обозрения в Астане появилось его изображение.
По информации столичного акимата, портрет композитора, созданный с помощью LED-подсветки, охватывает диагональ в 65 метров и состоит из 53 тысяч пикселей. Благодаря своему масштабу изображение заметно с разных точек города – со стороны проспектов Сарыарка и Туран, а также шоссе Коргалжын.
Напомним, сегодня столица масштабно отметила день рождения Шәмші Калдаякова. В разных частях города прошли музыкальные акции, перформансы и блиц-опросы, посвящённые жизни и творчеству выдающегося композитора.
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