Изображение Шәмші Калдаякова появилось на столичном колесе обозрения

В день рождения выдающегося казахского композитора Шәмші Калдаякова, на колесе обозрения в Астане появилось его изображение.

По информации столичного акимата, портрет композитора, созданный с помощью LED-подсветки, охватывает диагональ в 65 метров и состоит из 53 тысяч пикселей. Благодаря своему масштабу изображение заметно с разных точек города – со стороны проспектов Сарыарка и Туран, а также шоссе Коргалжын.

Напомним, сегодня столица масштабно отметила день рождения Шәмші Калдаякова. В разных частях города прошли музыкальные акции, перформансы и блиц-опросы, посвящённые жизни и творчеству выдающегося композитора.