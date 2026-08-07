Изобретательные способы передачи телефонов в колонию раскрыли в Павлодарской области
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В Павлодарской области сотрудники уголовно-исполнительной системы пресекли две попытки передачи запрещенных предметов на территорию учреждения №46 средней безопасности.
Операция прошла в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» совместно с военнослужащими воинской части №6679.
Как спрятали телефон
Первый инцидент произошел 6 августа в комнате приема передач. Житель Павлодара принес посылку для знакомого, который отбывает наказание.
Во время досмотра сотрудники обратили внимание на упаковку из-под шоколада. Внутри плитки был спрятан рабочий мобильный телефон.
Несмотря на попытку замаскировать устройство под обычный продукт, тайник удалось обнаружить.
Где нашли второй тайник
Спустя час на контрольно-пропускном пункте учреждения остановили грузовой автомобиль, который доставлял древесину для производственной зоны колонии.
При осмотре кабины транспортного средства на пассажирском сиденье сотрудники обнаружили и изъяли рабочие беспроводные наушники.
Чем закончилась попытка передачи
По обоим фактам составлены административные протоколы. Материалы готовятся для направления в суд.
В департаменте уголовно-исполнительной системы Павлодарской области отметили, что мероприятие «Заслон» направлено на выявление и пресечение любых каналов поставки запрещенных предметов.
Все действия сотрудников были зафиксированы на носимые видеорегистраторы.
В ведомстве напомнили, что передача средств связи и электронных устройств на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы запрещена и влечет ответственность в соответствии с законодательством.
Ранее майонез с «начинкой» передали в Актюбинской области.
Инцидент произошел во время режимно-профилактического мероприятия «Тоскауыл», которое проводили сотрудники режимного отдела учреждения №70 департамента УИС по Актюбинской области.
Во время проверки передачи, предназначенной для осужденного, сотрудники обнаружили скрытый тайник.
Телефон и SIM-карту спрятали в двух пластиковых банках с майонезом. У одной из емкостей было срезано дно, после чего ее установили на другую банку, создав скрытое пространство внутри.
В результате досмотра из тайника достали телефон Nokia черного цвета и SIM-карту.
По данному факту был задержан 22-летний мужчина, который пытался передать запрещенные предметы на территорию учреждения.
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