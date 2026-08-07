В Павлодарской области сотрудники уголовно-исполнительной системы пресекли две попытки передачи запрещенных предметов на территорию учреждения №46 средней безопасности.

Операция прошла в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Заслон» совместно с военнослужащими воинской части №6679.

Как спрятали телефон

Первый инцидент произошел 6 августа в комнате приема передач. Житель Павлодара принес посылку для знакомого, который отбывает наказание.

Во время досмотра сотрудники обратили внимание на упаковку из-под шоколада. Внутри плитки был спрятан рабочий мобильный телефон.

Несмотря на попытку замаскировать устройство под обычный продукт, тайник удалось обнаружить.

Где нашли второй тайник

Спустя час на контрольно-пропускном пункте учреждения остановили грузовой автомобиль, который доставлял древесину для производственной зоны колонии.

При осмотре кабины транспортного средства на пассажирском сиденье сотрудники обнаружили и изъяли рабочие беспроводные наушники.

Чем закончилась попытка передачи

По обоим фактам составлены административные протоколы. Материалы готовятся для направления в суд.

В департаменте уголовно-исполнительной системы Павлодарской области отметили, что мероприятие «Заслон» направлено на выявление и пресечение любых каналов поставки запрещенных предметов.

Все действия сотрудников были зафиксированы на носимые видеорегистраторы.

В ведомстве напомнили, что передача средств связи и электронных устройств на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы запрещена и влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее майонез с «начинкой» передали в Актюбинской области.

Инцидент произошел во время режимно-профилактического мероприятия «Тоскауыл», которое проводили сотрудники режимного отдела учреждения №70 департамента УИС по Актюбинской области.

Во время проверки передачи, предназначенной для осужденного, сотрудники обнаружили скрытый тайник.

Телефон и SIM-карту спрятали в двух пластиковых банках с майонезом. У одной из емкостей было срезано дно, после чего ее установили на другую банку, создав скрытое пространство внутри.

В результате досмотра из тайника достали телефон Nokia черного цвета и SIM-карту.

По данному факту был задержан 22-летний мужчина, который пытался передать запрещенные предметы на территорию учреждения.

Читайте также: