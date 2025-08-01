  • 1 Августа, 04:49

В СКО мать осужденного пыталась пронести в колонию деньги

В её рюкзаке были обнаружены спрятанные денежные средства.

Сегодня, 03:30
АВТОР
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BAQ.KZ Сегодня, 03:30
Сегодня, 03:30
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Фото: BAQ.KZ

Сотрудники учреждения № 48 департамента УИС по Северо-Казахстанской области предотвратили попытку проноса запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл во время досмотра личных вещей женщины, прибывшей на длительное свидание к своему сыну. В её рюкзаке были обнаружены спрятанные денежные средства, а также украшения - цепочка с кулоном и три пары серёг.

Как сообщил начальник режимного отдела Айбол Кожахметов, несмотря на проводимую разъяснительную работу среди осуждённых и их родственников, подобные попытки продолжают фиксироваться. Посетителям заранее объясняются правила досмотра, перечень разрешённых предметов и требования безопасности.

"Мы призываем граждан соблюдать установленные правила и способствовать обеспечению порядка и безопасности в учреждениях", — подчеркнул Кожахметов.

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