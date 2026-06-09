Посылка для осужденных вызвала подозрение в Уральске
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В учреждении уголовно-исполнительной системы города Уральска при проверке почтовых отправлений выявили вещество растительного происхождения, предположительно предназначенное для осуждённых.
Во время планового досмотра сотрудники учреждения проверяли посылки и бандероли. Для более тщательной проверки была привлечена служебная собака по кличке "Детектив", которая работает в составе Национальной гвардии МВД РК под руководством кинолога.
При обследовании одна из посылок вызвала у собаки характерную реакцию, что указывало на возможное наличие запрещённых веществ. После этого на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Изъятый материал направлен на судебно-химическую экспертизу. Специалисты должны установить его точный состав и происхождение.
По данному факту проводится проверка и необходимые процессуальные действия.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы на постоянной основе продолжается работа по выявлению и пресечению попыток передачи запрещённых предметов и веществ осуждённым.
Ранее в ВКО пытались перебросить 15 телефонов за колючую проволоку.
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