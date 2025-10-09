Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и группировка ХАМАС достигли соглашения о реализации первой фазы его мирного плана по сектору Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По его словам, это приведёт к освобождению всех заложников и выведению израильских войск на согласованную линию.

Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля и соседних стран, — написал Трамп в социальной сети Truth Social, отметив вклад посредников из Катара, Египта и Турции.

В переговорах также участвовали спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что захваченные ХАМАС израильтяне скоро вернутся домой. Заседание израильского кабинета для утверждения первой фазы соглашения ожидается в четверг. В Белом доме уточнили, что освобождение заложников может начаться уже в понедельник.

Стороны согласовали доступ гуманитарной помощи в Газу. По информации AFP, в рамках первого этапа ХАМАС освободит 20 заложников, остающихся в живых, а также прекратит военные действия в регионе.