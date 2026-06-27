Израиль и Ливан договорились о поэтапном выводе войск в рамках нового соглашения

Израиль будет постепенно выводить свои войска с территории Ливана в рамках нового соглашения об урегулировании конфликта, подписанного при посредничестве США.

Документ предусматривает комплекс мер, направленных на прекращение конфликта и стабилизацию ситуации в регионе.

Согласно соглашению, Ливан должен восстановить полный государственный контроль над всей своей территорией, обеспечить разоружение негосударственных вооруженных формирований и ликвидировать связанную с ними инфраструктуру. После выполнения этих условий израильские войска будут поэтапно выведены из страны.

Отмечается, что детали реализации соглашения, включая механизмы безопасности и контроля за его выполнением, будут определены в отдельном приложении, подготовленном при содействии США.

Кроме того, документ предусматривает передачу под контроль ливанских властей двух районов, которые в настоящее время удерживаются израильскими военными. Их точное местоположение не раскрывается.

В соглашении также подчеркивается, что устранение угроз со стороны вооруженных группировок, включая «Хезболлах», должно создать условия для полного прекращения присутствия Армии обороны Израиля на территории Ливана.