Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Израиль и Ливан достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве США. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Госдепартаментом Соединённых Штатов по итогам двухдневных переговоров представителей двух стран в Вашингтоне, сообщает DW.

Согласно документу, выполнение договорённостей зависит от полного прекращения огня со стороны группировки «Хезболлах» и вывода её бойцов из района к югу от реки Литани. Также стороны согласовали создание пилотных зон безопасности, контроль над которыми будет осуществлять исключительно ливанская армия.

Кроме того, Израиль и Ливан намерены возобновить прямые переговоры в течение недели, начинающейся 22 июня, чтобы подготовить всеобъемлющее соглашение и урегулировать остающиеся спорные вопросы.