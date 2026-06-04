Израиль и Ливан договорились о прекращении огня
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Израиль и Ливан достигли соглашения о реализации режима прекращения огня при посредничестве США. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном Госдепартаментом Соединённых Штатов по итогам двухдневных переговоров представителей двух стран в Вашингтоне, сообщает DW.
Согласно документу, выполнение договорённостей зависит от полного прекращения огня со стороны группировки «Хезболлах» и вывода её бойцов из района к югу от реки Литани. Также стороны согласовали создание пилотных зон безопасности, контроль над которыми будет осуществлять исключительно ливанская армия.
Кроме того, Израиль и Ливан намерены возобновить прямые переговоры в течение недели, начинающейся 22 июня, чтобы подготовить всеобъемлющее соглашение и урегулировать остающиеся спорные вопросы.
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