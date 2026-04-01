Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне
Сегодня 2026, 00:30
56Фото: Report
Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника, передает BAQ.KZ.
"Первая встреча состоится в Государственном департаменте в Вашингтоне. Американскую сторону возглавит посол в Ливане Мишель Исса. Израиль будет представлен послом в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером. Ливанскую сторону будет представлять посол в Вашингтоне Нада Хамаде-Моавад", - говорится в публикации.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание в кратчайшие сроки начать прямые переговоры с Ливаном.
