Израиль нанес авиаудары по Ливану
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Три человека погибли и один пострадал в результате израильских авиаударов по южному Ливану, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansı.
По данным Anadolu Ajansı, атаки произошли в провинции Набатия, несмотря на действующий режим прекращения огня.
Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, израильские военные самолеты дважды нанесли удары по дому в поселке Дуэйр в районе Набатии. Здание было полностью разрушено. Также авиаударам подвергся город Набатия.
Кроме того, беспилотник армии Израиля атаковал мотоцикл на дороге Зефта, в результате чего погиб один человек.
Еще один удар БПЛА был нанесен по мотоциклу между поселками Абба и Дуэйр. В результате погибли два гражданина Сирии, еще один человек получил ранения.
Также сообщается об ударе израильского беспилотника по поселку Кефур.
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