Израиль нанес авиаудары по Ливану

Три человека погибли и один пострадал в результате израильских авиаударов по южному Ливану, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansı.

По данным Anadolu Ajansı, атаки произошли в провинции Набатия, несмотря на действующий режим прекращения огня.

Как сообщает официальное ливанское агентство NNA, израильские военные самолеты дважды нанесли удары по дому в поселке Дуэйр в районе Набатии. Здание было полностью разрушено. Также авиаударам подвергся город Набатия.

Кроме того, беспилотник армии Израиля атаковал мотоцикл на дороге Зефта, в результате чего погиб один человек.

Еще один удар БПЛА был нанесен по мотоциклу между поселками Абба и Дуэйр. В результате погибли два гражданина Сирии, еще один человек получил ранения.

Также сообщается об ударе израильского беспилотника по поселку Кефур.