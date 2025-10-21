В понедельник Национальное информационное агентство Ливана сообщило о серии авиаударов, нанесённых израильскими военными самолётами по южным районам страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным источника, израильские беспилотники активно патрулировали низколетящие маршруты над деревнями в районе Аз-Захрани, а также над столицей — Бейрутом и его южными пригородами.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что целью ударов стала "террористическая инфраструктура" группировки "Хезболлах", которая, по утверждению ЦАХАЛ, продолжает перегруппировку сил в этом регионе. В официальном заявлении армии говорится:

"Наличие объектов террористической инфраструктуры и активность террористической организации „Хезболлах“ являются нарушением договорённостей между Израилем и Ливаном".

Режим прекращения огня между Израилем и "Хезболлах" действует с 27 ноября 2024 года, положив конец многомесячным пограничным столкновениям, возникшим после начала конфликта в секторе Газа. Однако, несмотря на перемирие, израильские военные время от времени проводят удары по территории Ливана, мотивируя это борьбой с угрозами со стороны группировки.

Отмечается также, что Израиль сохраняет военное присутствие на пяти позициях вдоль ливанской границы, несмотря на установленный срок вывода войск, который истёк 18 февраля 2025 года.