Израиль сообщил о проведении новых авиаударов по северной части сектор Газа. Об этом заявила пресс-служба Армия обороны Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По информации израильской стороны, удары были нанесены по боевикам, которые в нескольких эпизодах пересекли так называемую "жёлтую линию" и приблизились к позициям Иерусалимской и Северной бригад дивизии "Газа", что было расценено как прямая угроза.

В ЦАХАЛ уточнили, что инциденты произошли в ходе трёх отдельных попыток проникновения вблизи линии прекращения огня на севере анклава.

В то же время палестинская медиасеть "Кудс", связанная с ХАМАС, сообщила о четырёх пострадавших в результате израильского удара по району Туфа в городе Газа.