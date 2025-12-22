Израиль нанес новые авиаудары по северу сектора Газа
ЦАХАЛ заявил о ликвидации боевиков у линии разграничения
Сегодня, 07:20
Фото: Anadolu
Израиль сообщил о проведении новых авиаударов по северной части сектор Газа. Об этом заявила пресс-служба Армия обороны Израиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По информации израильской стороны, удары были нанесены по боевикам, которые в нескольких эпизодах пересекли так называемую "жёлтую линию" и приблизились к позициям Иерусалимской и Северной бригад дивизии "Газа", что было расценено как прямая угроза.
В ЦАХАЛ уточнили, что инциденты произошли в ходе трёх отдельных попыток проникновения вблизи линии прекращения огня на севере анклава.
В то же время палестинская медиасеть "Кудс", связанная с ХАМАС, сообщила о четырёх пострадавших в результате израильского удара по району Туфа в городе Газа.
