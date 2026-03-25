Израиль нанес удар по единственному в Иране подводному исследовательскому центру
Сегодня 2026, 17:33
Фото: Pixabay.com
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по иранскому подводному исследовательскому центру в Исфахане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
Этот центр является единственным в Иране предприятием, ответственным за проектирование и разработку подводных лодок и систем обеспечения для военно-морского флота (ВМФ). Кроме того, на этом объекте производятся различные модели беспилотных летательных аппаратов.
"Нанесенный удар (во вторник, 24 марта) значительно ограничит возможности Ирана по производству новых и современных подводных лодок для ВМФ, а также по модернизации существующего флота. ЦАХАЛ продолжит наносить удары по военной промышленности Ирана, чтобы подорвать имеющиеся производственные возможности", - отмечается в сообщении.
Самое читаемое
- Дешёвый бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
- Смертельное ДТП в Алматы: за рулём Zeekr находился бизнесмен
- Скандал с овербукингом: пассажирку не пустили на рейс FlyArystan из-за перепроданных билетов
- Казахстан и Китай договорились об увеличении количества контейнерных поездов
- Аэропорты Астаны и Алматы вошли в сотню лучших в мире