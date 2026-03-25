Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по иранскому подводному исследовательскому центру в Исфахане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Этот центр является единственным в Иране предприятием, ответственным за проектирование и разработку подводных лодок и систем обеспечения для военно-морского флота (ВМФ). Кроме того, на этом объекте производятся различные модели беспилотных летательных аппаратов.