Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по объекту радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. По данным израильских военных, целью стал объект по производству оружия, который, как утверждает ЦАХАЛ, использовался ХАМАС для восстановления своего военного потенциала в нарушение соглашения о прекращении огня.

В армии Израиля заявили, что удар был нанесен в момент подготовки атаки против израильских военнослужащих и гражданских лиц.

Перед нанесением удара были предприняты шаги по уменьшению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов и наблюдение с воздуха, — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Независимого подтверждения заявлений израильской стороны на момент публикации не поступало. Ранее сообщалось, что ХАМАС распустил орган, управлявший сектором Газа почти два десятилетия. Его полномочия планируется передать специально созданному комитету.