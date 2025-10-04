Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по позициям радикальной группировки "Хезболлах" на юге Ливана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным израильских военных, удар пришёлся на район замка Бофор. Армейская пресс-служба уточнила, что на месте была зафиксирована "террористическая активность". В результате операции поражена подземная инфраструктура и склад вооружения боевиков.

Информация о пострадавших не уточняется.