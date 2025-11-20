Число погибших в результате вечерних нарушений перемирия со стороны израильской армии и новых ударов по различным районам сектора Газа выросло до 25 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения анклава, отметив, что среди жертв есть женщины и дети. Более 77 жителей получили ранения разной степени тяжести.

По данным пресс-службы гражданской обороны Газы, удары пришлись по территориям, которые ранее были оставлены израильскими войсками в рамках действия перемирия. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и искать пострадавших, указывая на тяжёлую гуманитарную ситуацию в пострадавших кварталах.

В ведомстве уточнили, что в результате авиаудара по району Зейтун в городе Газа погибли женщина и ребёнок. Палестинские СМИ сообщают, что атаки также были нанесены по районам Шукайя и Зейтун в городе Газа, а на юге сектора — по району Меваси в Хан-Юнусе. Местные жители передают, что серия взрывов прозвучала практически одновременно, усилив напряжённость в регионе и вызвав очередную волну паники среди гражданского населения.

Обстановка в Газе остаётся крайне нестабильной, несмотря на формальное действие режима прекращения огня, а число жертв продолжает расти по мере поступления новых данных от медиков и спасательных служб.