Глава иранского портового города Бендер-Энзели Мохаммад Салех Зиаи сообщил о ракетной атаке по нескольким объектам порта, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Под удар попали здания таможни, портового управления и организации по судоходству.

По словам градоначальника, жертв нет, а оценка нанесённого ущерба продолжается. Власти заявляют, что ситуация полностью контролируется.

Отметим, что Бендер-Энзели — крупнейший иранский порт на Каспийском море. Через него проходят грузы между Ираном и другими странами региона. Порт является важным транспортно-логистическим узлом и играет ключевую роль в морской торговле Каспия.