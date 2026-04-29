Израиль обвинили в покупке «краденого» зерна

Между Украиной и Израилем возник дипломатический спор вокруг поставок зерна, которое Киев считает украденным Россией с временно оккупированных территорий, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в порту Израиля может быть разгружено судно с таким грузом. Он назвал это «нелегальным бизнесом» и призвал не допустить разгрузки.

Речь идет о судне под флагом Панамы «Panormitis», которое, по данным мониторинга, доставило в район Хайфы более 6 200 тонн пшеницы и около 19 000 тонн ячменя.

Израильская сторона заявила, что доказательства обвинений пока не представлены, а официальных запросов от Киева до публичных заявлений не поступало.

Украина, в свою очередь, утверждает, что уже предпринимала дипломатические шаги и требует проверить происхождение груза.