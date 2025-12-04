Израиль заявил, что в ближайшие дни откроет контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Газы с Египтом, чтобы позволить палестинцам покинуть сектор, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. В COGAT отметили, что выезд будет "обеспечен через координацию с Египтом, после одобрения сил безопасности Израиля и под наблюдением миссии Евросоюза", аналогично механизму, который действовал в январе во время предыдущего перемирия.

Однако Египет опроверг сообщения о согласованном открытии КПП с Израилем. По словам официального источника, если договорённость всё же будет достигнута, переход будет работать в обоих направлениях — для въезда и выезда из Газы — "в соответствии с планом президента США Дональда Трампа".

КПП "Рафах" остаётся ключевым маршрутом для ввоза гуманитарной помощи и выезда палестинцев, но с мая 2024 года почти закрыт. По данным ВОЗ, сейчас не менее 16,5 тысячи тяжело больных и раненых палестинцев ждут эвакуации; с момента вступления в силу перемирия через переходы с Израилем удалось эвакуировать лишь 235 пациентов, почти все — дети.