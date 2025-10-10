  • 10 Октября, 05:46

Израиль одобрил первую фазу соглашения с ХАМАС

Правительство Израиля одобрило первую фазу соглашения с ХАМАС, предусматривающую прекращение огня в секторе Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключённых, передает BAQ.KZ. Документ был подписан в Шарм-аш-Шейхе при посредничестве Египта, Катара и США в рамках мирной инициативы президента Дональда Трампа.

Решение о ратификации соглашения приняло израильское правительство после двух заседаний — сначала военно-политического кабинета, затем полного состава министров. Голосование сопровождалось ожесточёнными спорами: ультраправые министры Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич выступили против, заявив, что сделка "ставит под угрозу безопасность Израиля".

Согласно документу, ХАМАС обязуется в течение 72 часов освободить всех заложников, в то время как Израиль отпустит около 2 000 палестинских заключённых. Также планируется частичный вывод израильских войск из ряда районов Газы. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подчеркнул, что Тель-Авив привержен прекращению боевых действий и реализации плана США. В свою очередь, представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что договорённость "открывает путь к завершению войны и восстановлению мира в Газе".

