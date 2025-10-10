Правительство Израиля одобрило первую фазу соглашения с ХАМАС, предусматривающую прекращение огня в секторе Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключённых, передает BAQ.KZ. Документ был подписан в Шарм-аш-Шейхе при посредничестве Египта, Катара и США в рамках мирной инициативы президента Дональда Трампа.

Решение о ратификации соглашения приняло израильское правительство после двух заседаний — сначала военно-политического кабинета, затем полного состава министров. Голосование сопровождалось ожесточёнными спорами: ультраправые министры Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич выступили против, заявив, что сделка "ставит под угрозу безопасность Израиля".

Prime Minister Benjamin Netanyahu is now meeting with President Trump's Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff, and with the President's son-in-law, Jared Kushner. pic.twitter.com/AY9uzipwpu — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

Согласно документу, ХАМАС обязуется в течение 72 часов освободить всех заложников, в то время как Израиль отпустит около 2 000 палестинских заключённых. Также планируется частичный вывод израильских войск из ряда районов Газы. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подчеркнул, что Тель-Авив привержен прекращению боевых действий и реализации плана США. В свою очередь, представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что договорённость "открывает путь к завершению войны и восстановлению мира в Газе".