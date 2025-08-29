Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила один из крупнейших городов сектора Газа "опасной зоной боевых действий" на фоне подготовки к масштабному военному наступлению, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Решение сопровождается отменой всех "тактических пауз", которые ранее позволяли гуманитарным организациям доставлять продовольствие, медикаменты и другую жизненно необходимую помощь мирному населению.

Так называемые тактические паузы действовали в городе с конца июля — после того как в международной прессе и отчётах гуманитарных миссий начали массово появляться сообщения о голоде и критическом гуманитарном кризисе. Тогда Израиль частично снял ограничения на ввоз гуманитарной помощи, но теперь эти меры отменены.

По заявлению израильской стороны, сектор Газа остаётся одним из последних стратегических очагов присутствия боевиков ХАМАС, а предстоящая военная операция необходима для окончательного взятия города под контроль. "Мы действуем с целью ликвидации террористической инфраструктуры", — сообщили представители ЦАХАЛ.