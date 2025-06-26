Восстановление инфраструктуры и поддержка бизнеса после недавнего обострения конфликта с Ираном обойдутся Израилю в колоссальные $3 миллиарда, передает BAQ.KZ. Об этом 26 июня сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки Министерства финансов и Налогового управления страны.

Сумма включает расходы на восстановление повреждённой в результате обстрелов инфраструктуры, а также на компенсации пострадавшим предприятиям. Речь идёт о масштабных разрушениях в жилом и промышленном секторах, а также в объектах стратегического назначения.

"Это самая большая проблема, с которой мы столкнулись. Никогда в истории Израиля не было такого ущерба", — заявил генеральный директор Налогового управления Шай Ааронович. Он подчеркнул, что указанная цифра не охватывает военные расходы, включая замену использованных ракет, снарядов и компонентов системы ПРО.

Конфликт, вспыхнувший на фоне нарастающей напряженности между Ираном и Израилем, обострился до беспрецедентного уровня в апреле и мае 2025 года. Несмотря на заявления о локализации угроз, последствия боевых действий ощущаются в экономике страны — от снижения деловой активности до перебоев в логистике и снабжении.