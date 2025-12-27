Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда, отколовшегося от Сомали
Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленд, отколовшегося от Сомали, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Министр иностранных дел Израиль Гидеон Саар сообщил, что стороны установят полные дипломатические отношения, включая обмен послами и открытие посольств.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении расширить сотрудничество с Сомалилендом в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и технологий. Президент самопровозглашённой республики Мохамед Абдуллахи назвал решение историческим и сообщил о планах присоединиться к "соглашениям Авраама".
Власти Сомали осудили решение Израиля, назвав его посягательством на суверенитет страны. Критика также прозвучала со стороны Египта, Турции и Джибути, где предупредили о рисках дестабилизации региона и создании опасного прецедента в международном праве.
