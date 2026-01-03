Израиль официально поддержал действия США в Венесуэле, заявив о солидарности с венесуэльским народом и надежде на возвращение демократии в страну после многолетнего кризиса, передает BAQ.KZ.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о поддержке операции Соединённых Штатов, проведённой под руководством президента Дональд Трамп, подчеркнув, что Вашингтон выступил в роли лидера "свободного мира".

По словам Саара, Израиль в этот "исторический момент" стоит на стороне народа Венесуэла, который, как он отметил, долгие годы страдал под "незаконной тиранией" Николас Мадуро.

Израиль приветствовал устранение режима, который, по заявлению главы МИД, был связан с наркотрафиком и террористической деятельностью, и выразил надежду на восстановление демократических институтов, а также на развитие дружественных отношений между Израиль и Соединённые Штаты с новым руководством Венесуэлы.

В завершение Саар подчеркнул, что венесуэльский народ заслуживает права свободно выражать свою волю, а Южная Америка — будущего без "оси террора и наркотиков".