Напряжённость в восточном Средиземноморье резко возросла после того, как израильские военно-морские силы подвергли атакам суда Международной флотилии Global Sumud, пытавшейся прорвать блокаду Газы и доставить гуманитарную помощь в анклав, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Anadolu.

По официальным данным организаторов миссии, 21 из 44 судов флотилии было "остановлено" или подверглось вооружённому вмешательству со стороны Израиля.

Среди атакованных кораблей — Alma, Sirius, Adara, Spectre, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine и другие. Одним из наиболее обсуждаемых инцидентов стал захват корабля Captain Nikos, на который израильские военные высадились прямо во время прямой трансляции с борта судна. На кадрах видно, как вооружённые бойцы заходят на корабль и задерживают находившихся там активистов.

По словам представителя флотилии, Саифа Абукешека, на судах, подвергшихся атаке, находились активисты из более чем 40 стран мира — в том числе 30 граждан Испании, 22 — Италии, 21 — Турции, 12 — Малайзии, 11 — Бразилии и Туниса, а также представители США, Германии, Великобритании, Франции, стран Латинской Америки и Северной Африки. Всего — сотни человек.

"Это не просто атака на гуманитарную миссию — это атака на международную солидарность и право на сопротивление угнетению", — заявил Абукешек в видеообращении, опубликованном на странице флотилии в Instagram.

"Сегодня рождается глобальное движение — из портов, с улиц, из каждого уголка мира".

Согласно данным флотилии, головное судно находится всего в 21 км от берега Газы (11 морских миль), однако его дальнейшее продвижение блокируется ВМС Израиля.