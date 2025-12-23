Армия Израиля продолжает нарушать действующее в секторе Газа соглашение о прекращении огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".

Об этом сообщают очевидцы происходящего в палестинском эксклаве.

По их словам, в течение дня израильские войска нанесли воздушные и артиллерийские удары по ряду районов сектора Газа. В частности, обстрелам подверглись город Газа и Дейр-эль-Балах.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент не поступало. Данные о возможном ущербе также не уточняются.

Отмечается, что армия Израиля практически ежедневно нарушает соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 10 октября, что продолжает вызывать напряжённость в регионе.