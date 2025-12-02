Израильские военные продолжают действия в южных районах Сирии, что вызывает новую волну напряжённости в провинции Эль-Кунейтра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

По информации сирийского гостелеканала "Аль-Ихбария", израильское подразделение продвинулось в направлении деревни Самдания, задействовав два танка и военный автомобиль, на борту которого находилось около десяти военнослужащих. В населенном пункте был подорван заброшенный военный объект, ранее использовавшийся сирийскими силами.

Сообщается, что накануне ещё одно подразделение израильской армии было замечено в западной части селения Сайда эль-Ханут. Оно включало три военные машины, а над районом фиксировалась активность разведывательного беспилотника, что свидетельствует о расширении наблюдательной и тактической деятельности в зоне приграничного напряжения.

Дамаск расценивает происходящее как нарушение Соглашения о разъединении сил 1974 года, регулирующего действия сторон на линии прекращения огня. Сирийские власти заявляют, что рейды в сельских районах Эль-Кунейтры и Дераа, равно как и нападения на мирных жителей, являются очевидным нарушением международных договорённостей.

Официальные представители Сирии призывают международное сообщество вмешаться и взять на себя ответственность за сдерживание дальнейшей эскалации. Дамаск требует полного вывода израильских сил с территорий, которые он считает оккупированными, и настаивает на необходимости предотвращения дальнейших агрессивных действий.