Израиль продолжает удары по югу Ливана, несмотря на перемирие

Израильские военные продолжают наносить удары по населённым пунктам на юге Ливана, несмотря на действующее перемирие, достигнутое при посредничестве США, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники, интенсивность атак остаётся высокой.

По последним данным, в результате сегодняшних ударов погибли как минимум 19 человек.

Информация о развитии ситуации уточняется.