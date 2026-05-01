Израиль продолжает удары по югу Ливана, несмотря на перемирие
В результате сегодняшних ударов погибли как минимум 19 человек.
Сегодня 2026, 00:29
Фото: Pixabay.com
Израильские военные продолжают наносить удары по населённым пунктам на юге Ливана, несмотря на действующее перемирие, достигнутое при посредничестве США, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники, интенсивность атак остаётся высокой.
По последним данным, в результате сегодняшних ударов погибли как минимум 19 человек.
Информация о развитии ситуации уточняется.
