  • 30 Ноября, 16:53

Израиль проводит авиаудары по сектору Газа

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
Фото: Report

Израильские военно-воздушные силы продолжают удары по южной части сектора Газа и проводят рейды на Западном берегу реки Иордан, передаёт BAQ.KZ.

По данным Al Jazeera, ЦАХАЛ атаковал территорию за "желтой линией" у лагеря беженцев Бурейдж в центральной части анклава. Кроме того, удары были нанесены по восточной части Рафаха, а войска Израиля ведут подрывные работы к востоку от Хан-Юниса.

Палестинский медиаресурс "Кудс" сообщил о воздушном обстреле района Джабалия на севере сектора Газа и района Мораг на юге анклава.

