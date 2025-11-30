Израиль проводит авиаудары по сектору Газа
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Сегодня, 15:20
108Фото: Report
Израильские военно-воздушные силы продолжают удары по южной части сектора Газа и проводят рейды на Западном берегу реки Иордан, передаёт BAQ.KZ.
По данным Al Jazeera, ЦАХАЛ атаковал территорию за "желтой линией" у лагеря беженцев Бурейдж в центральной части анклава. Кроме того, удары были нанесены по восточной части Рафаха, а войска Израиля ведут подрывные работы к востоку от Хан-Юниса.
Палестинский медиаресурс "Кудс" сообщил о воздушном обстреле района Джабалия на севере сектора Газа и района Мораг на юге анклава.
