Израильские власти всерьёз обсуждают возможность новых военных ударов по ядерным объектам Ирана в случае возобновления ядерной программы, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники в израильском руководстве. По их словам, Тель-Авив уверен, что президент США Дональд Трамп поддержит такой шаг, если Тегеран предпримет действия, которые могут быть расценены как попытка к созданию ядерного оружия.

Сценарий возможного удара станет одной из ключевых тем предстоящей встречи Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава еврейского государства стремится заручиться прямой поддержкой Вашингтона на случай эскалации напряжённости в регионе. Особенно в случае, если Иран попытается вывести высокообогащённый уран с объектов в Фордо, Натанзе или Исфахане — ранее уже подвергавшихся ударам.

Советник Нетаньяху Рон Дермер, по данным Axios, после визита в Вашингтон дал понять, что Белый дом не исключает поддержку новой военной кампании против Ирана при определённых условиях. Сам Трамп заявил, что не хотел бы возвращения к силовому сценарию, но выразил готовность действовать, если Иран продолжит провокации.

Напомним, в июне Израиль и Иран уже обменялись ударами в ходе конфликта, длившегося с 13 по 24 число. В него позже вмешались США, нанеся удары по нескольким иранским объектам, после чего иранская сторона ответила атакой на американскую базу в Катаре.

Тегеран категорически отрицает работу над ядерным оружием, настаивая на праве развивать мирную ядерную энергетику. Однако Израиль утверждает, что Иран приближается к "ядерному порогу" и наращивает свои ракетные запасы - что может вынудить Тель-Авив к новому военному сценарию.