Израиль разрешил смертную казнь за нападение ХАМАС

Парламент Израиля принял новый закон, который допускает смертную казнь для людей, причастных к нападению ХАМАС 7 октября 2023 года, а также проведение открытых судебных процессов по этим делам, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Закон поддержали 93 депутата, против не проголосовал никто. Часть депутатов отсутствовала или воздержалась. Интересно, что инициативу вместе выдвинули представители как правящей коалиции, так и оппозиции.

Один из авторов закона, оппозиционный политик Юлия Малиновская, заявила, что такие процессы должны показать обществу и семьям жертв, что виновные в убийствах, насилии и похищениях будут наказаны. По её словам, это должно стать "историческим процессом", за которым будет следить весь мир.

Правозащитные организации в Израиле раскритиковали закон. Они выступают против смертной казни в целом и предупреждают, что публичные процессы могут быть несправедливыми, особенно если доказательства получены под давлением или пытками.

Напомним, что нападение ХАМАС 7 октября 2023 года привело к гибели более 1200 человек на юге Израиля. Тогда же были захвачены 251 заложник, включая женщин, детей и иностранцев.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа. По данным местных властей, которые контролируются ХАМАС, число погибших там достигло десятков тысяч, и конфликт считается самым разрушительным в истории региона.

Ранее парламент уже принимал закон о смертной казни за терроризм, но он не распространялся на события 7 октября задним числом, поэтому потребовалось отдельное решение.

Сторонники нового закона сравнивают будущие судебные процессы с известными историческими делами, подчёркивая их символическое значение для Израиля.

