Израиль сообщил о нанесении "точечного удара" в секторе Газа
Сегодня, 04:38
63Фото: Ahmad Awad/Agencia EFE/IMAGO
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла "точечный удар" по центральной части сектора Газа, целью которого, по данным военных, стал член террористической организации "Исламский джихад", передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. В ЦАХАЛ заявили, что ликвидированный боевик готовил "неизбежную атаку" на израильских солдат.
По информации больницы "Аль-Авда", в результате удара по району Нейсерата были ранены четыре человека. Местные источники утверждают, что израильская ракета попала в гражданский автомобиль, стоявший возле клуба.
Режим прекращения огня в Газе действует с 10 октября, однако ситуация остаётся напряжённой. Ранее Израиль обвинил ХАМАС в нарушении перемирия и пригрозил жёстким ответом на любые атаки против израильских военных.
