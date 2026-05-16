Израиль сообщил о "признаках ликвидации" лидера

Армия Израиля заявила о нанесении авиаудара по сектору Газа с целью ликвидации одного из руководителей военного крыла ХАМАС – Изз ад-Дина аль-Хадада.

По данным Euronews, есть "первые признаки" того, что он мог погибнуть в результате удара по городу Газа. При этом официального подтверждения или опровержения его гибели пока нет. Армия лишь подтвердила сам факт операции.

Израильские СМИ сообщают, что решение об ударе могли принять премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

В Израиле аль-Хадада считают одним из организаторов нападения 7 октября 2023 года и утверждают, что он также выступал против требований о разоружении ХАМАС.