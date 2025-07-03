Израиль ударил по дому с беженцами в Газе - 17 погибших, среди них дети
Трагедия в Газе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 июля телеканал Al-Jazeera сообщил о трагедии в Газе, где в результате удара израильской авиации по зданию, в котором размещались беженцы, погибло не менее 17 человек, передает BAQ.KZ. Источник в Баптистской больнице города сообщил, что большинство погибших - женщины и дети.
Инцидент произошел в районе Эз-Зейтун, который известен как место временного укрытия для гражданских лиц, спасавшихся от обстрелов и атак. По данным медиков, число жертв нарастающей эскалации насилия в Газе продолжает расти, и на момент 2 июля количество погибших достигло 78 человек, из которых 40 человек погибли в самом городе Газа.
Это нападение стало одним из самых смертоносных для мирных жителей, страдающих от продолжающегося конфликта, а мировое сообщество вновь призывает к немедленному прекращению огня и защите гражданских лиц.
Самое читаемое
- Бойцовские собаки напали на мальчика: прокуратура взяла на контроль ход расследования
- Дисциплинарный бардак выявили в госслужбе Акмолинской области
- Казахстанцев будут штрафовать за мусор вдоль трасс
- Правительство задолжало Фонду медстрахования более 500 млрд тенге
- Токаев требует усилить борьбу с нелегальной миграцией