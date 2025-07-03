2 июля телеканал Al-Jazeera сообщил о трагедии в Газе, где в результате удара израильской авиации по зданию, в котором размещались беженцы, погибло не менее 17 человек, передает BAQ.KZ. Источник в Баптистской больнице города сообщил, что большинство погибших - женщины и дети.

Инцидент произошел в районе Эз-Зейтун, который известен как место временного укрытия для гражданских лиц, спасавшихся от обстрелов и атак. По данным медиков, число жертв нарастающей эскалации насилия в Газе продолжает расти, и на момент 2 июля количество погибших достигло 78 человек, из которых 40 человек погибли в самом городе Газа.

Это нападение стало одним из самых смертоносных для мирных жителей, страдающих от продолжающегося конфликта, а мировое сообщество вновь призывает к немедленному прекращению огня и защите гражданских лиц.