Израильские вооружённые силы нанесли авиаудары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана, несмотря на сохраняющееся хрупкое прекращение огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Как сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), удары пришлись по военным целям, связанным с деятельностью группировки в приграничных районах.

"ЦАХАЛ начал серию ударов по военным целям "Хезболлах" на юге Ливана", — говорится в официальном заявлении израильской стороны. По данным военных, операция была направлена на предотвращение возможных атак со стороны шиитского движения, которое Израиль обвиняет в провокациях и нарушении режима прекращения огня.

Накануне представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи предупредил жителей нескольких ливанских населённых пунктов о необходимости покинуть дома до начала обстрелов. Эвакуация была объявлена для жителей деревень Эт-Тайбе и Тайр-Дебба, а позднее аналогичное предупреждение получили жители Айта-эль-Джабаль.

Эти удары стали очередным эпизодом на фоне напряжённой обстановки на израильско-ливанской границе. Несмотря на усилия международных посредников по поддержанию перемирия, обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договорённостей и провоцировании новых столкновений. Ситуация остаётся крайне нестабильной, а риск возобновления масштабных боевых действий сохраняется.