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Израиль заявил, что не намерен отводить войска с текущих позиций в секторе Газа

В Иерусалиме подчеркивали, что вывод войск не рассматривается до полного разоружения движения ХАМАС.

4 Августа 2026, 05:32
АВТОР
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Pixabay.com 4 Августа 2026, 05:32
4 Августа 2026, 05:32
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Фото: Pixabay.com

Израиль не планирует отводить войска с занимаемых позиций в секторе Газа и продолжит сохранять военное присутствие на демаркационной линии. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам собеседника издания, израильские силы останутся на нынешних рубежах и продолжат принимать меры для обеспечения безопасности граждан и военнослужащих страны.

Ранее власти Израиля уже заявляли, что не поддерживают предложенный международными посредниками план урегулирования конфликта в секторе Газа, поскольку он, по их мнению, не отвечает интересам страны. В частности, в Иерусалиме подчеркивали, что вывод войск не рассматривается до полного разоружения движения ХАМАС.

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