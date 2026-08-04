Израиль заявил, что не намерен отводить войска с текущих позиций в секторе Газа
В Иерусалиме подчеркивали, что вывод войск не рассматривается до полного разоружения движения ХАМАС.
4 Августа 2026, 05:32
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4 Августа 2026, 05:324 Августа 2026, 05:32
154Фото: Pixabay.com
Израиль не планирует отводить войска с занимаемых позиций в секторе Газа и продолжит сохранять военное присутствие на демаркационной линии. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник.
По словам собеседника издания, израильские силы останутся на нынешних рубежах и продолжат принимать меры для обеспечения безопасности граждан и военнослужащих страны.
Ранее власти Израиля уже заявляли, что не поддерживают предложенный международными посредниками план урегулирования конфликта в секторе Газа, поскольку он, по их мнению, не отвечает интересам страны. В частности, в Иерусалиме подчеркивали, что вывод войск не рассматривается до полного разоружения движения ХАМАС.
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