Израиль заявил о готовности продолжать операцию против Ирана
Конфликт между Израилем и Ираном продолжает расширяться и влияет на мировые рынки.
Израильские власти заявили о готовности продолжать военную операцию против Ирана как минимум ещё несколько недель. Тем временем эскалация конфликта уже оказывает влияние на мировой рынок нефти и международную безопасность, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, израильская армия в ночь на понедельник нанесла новые удары по объектам на территории Ирана. В Тель-Авиве сообщили, что военное командование имеет планы дальнейших операций на ближайшие недели.
Одновременно Иран продолжает наносить ответные удары. По сообщениям источников, иранские беспилотники атаковали объекты в странах Персидского залива.
На фоне эскалации в регионе усиливаются опасения по поводу безопасности судоходства в Ормузском проливе - одном из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Через этот пролив проходит около 20% мировых морских поставок энергоресурсов.
Эксперты предупреждают, что дальнейшее обострение ситуации может привести к росту цен на нефть и усилению инфляционного давления на мировую экономику.
На этом фоне бывший президент США Дональд Трамп призвал союзников содействовать обеспечению безопасности судоходства в регионе и предупредил о возможных последствиях дальнейшей эскалации.
По оценкам аналитиков, если конфликт продолжит расширяться, это может серьёзно повлиять на международную торговлю энергоресурсами и общую ситуацию безопасности на Ближнем Востоке.
