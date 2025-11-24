  • 24 Ноября, 07:24

Израиль заявил о точечном ударе по ключевому радикалу "Хезболлах" в Бейруте

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из лидеров группировки

Фото: © AP Photo/ Bilal Hussein

Армия обороны Израиля провела точечную операцию в районе Бейрута, заявив о ликвидации одного из ключевых участников шиитского движения "Хезболлах", передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по ключевому террористу "Хезболлах" в Бейруте", - указано в официальном заявлении.

