Израиль заявил о точечном ударе по ключевому радикалу "Хезболлах" в Бейруте
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из лидеров группировки
Сегодня, 06:07
139Фото: © AP Photo/ Bilal Hussein
Армия обороны Израиля провела точечную операцию в районе Бейрута, заявив о ликвидации одного из ключевых участников шиитского движения "Хезболлах", передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по ключевому террористу "Хезболлах" в Бейруте", - указано в официальном заявлении.
