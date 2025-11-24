Армия обороны Израиля провела точечную операцию в районе Бейрута, заявив о ликвидации одного из ключевых участников шиитского движения "Хезболлах", передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.