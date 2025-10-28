Израильские вооружённые силы провели серию рейдов на Западном берегу, в ходе которых задержали 21 палестинца, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Anadolu.

Среди арестованных 15 человек ранее участвовали в обменах пленными. В частности, израильские войска провели обыск в лагере беженцев Акабет Джабр в городе Эрих, где вновь задержали этих палестинцев. По информации местных источников, несколько человек получили телесные повреждения и были доставлены в неизвестное место для допроса.

Кроме того, аресты прошли в городах Рамалла, Эль-Халиль, Бейтюллахим, Наблус и Тулькарм, где были задержаны ещё шесть человек. Среди них - бывший мэр Эль-Бира и видный деятель движения ХАМАС Джамаль ат-Тавиль. По данным источников, при обыске в его доме были избиты и закованы в наручники дети политика, после чего его самого увезли в неизвестном направлении.

С начала израильских операций против сектора Газа 8 октября 2023 года на оккупированных территориях наблюдается рост числа рейдов, арестов и нападений на палестинцев, особенно на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.