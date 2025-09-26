Сектор Газа вновь оказался под массированными ударами израильской армии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.

По данным очевидцев и медицинских источников, в результате серии атак на севере, в центре и на юге палестинского анклава за последние сутки погибли 24 человека, в том числе мирные жители, которые ожидали раздачи гуманитарной помощи.

По словам свидетелей, израильские силы вели огонь по гражданским объектам, включая центры распределения гуманитарной помощи, что особенно обострило гуманитарную ситуацию в регионе. В ночь на среду северные районы сектора подверглись интенсивным бомбардировкам, в результате которых были разрушены десятки зданий, включая жилые дома.

Утром в городе Газа было зафиксировано 12 погибших. Ещё более трагические события развернулись в центральной части Газы, в районе Коридора Нецарим, где израильские военные, как сообщается, открыли огонь по гражданским, собравшимся у одного из пунктов помощи — здесь погибли 10 человек.

На юге сектора, в городе Рафах, в ходе атаки был убит один палестинец, также ожидавший помощи. Ещё один человек погиб в городе Хан-Юнус, также находясь вблизи гуманитарного пункта.

Медицинские учреждения работают на пределе возможностей. В больницу Авде доставлено 10 тел, в Аш-Шифа — 8, в баптистскую больницу "Аль-Ахли" — 4, и в больницу Насир — 2 погибших. Кроме того, в эти больницы поступили десятки раненых, многие из которых находятся в тяжёлом состоянии.