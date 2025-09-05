Израильская армия использует роботов-бомб в Газе — тысячи погибших
Израиль применил свыше 100 роботизированных взрывных устройств.
За последние три недели израильская армия применила более 100 роботизированных взрывных устройств в ходе атак на город Газа, что привело к гибели 1100 палестинцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Как сообщили в медиа-офисе правительства Газы, с 13 августа израильские военные проводят наземную операцию, которую они называют геноцидом палестинских семей.
Военные не только систематически вынуждают жителей покидать свои дома, но и дистанционно взрывают эти устройства прямо на улицах и в жилых кварталах, где живут мирные жители. Помимо этого, авиация Израиля совершила свыше 70 бомбардировок.
По данным местных властей, ежедневно погибает в среднем 52 человека и около 286 получают ранения — всего 6008 раненых за этот период. В официальном заявлении подчеркивается, что такие действия израильской армии являются явным нарушением международного гуманитарного права. Ситуация в Газе продолжает оставаться чрезвычайно напряженной
