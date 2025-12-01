Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня, израильская армия всю ночь продолжала интенсивные атаки на контролируемые ею районы южной части сектора Газа — в Рафахе и Хан-Юнусе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. По сообщениям очевидцев, атаки сопровождались массированными авиаударами и разрушением зданий.

По данным местных источников, израильские боевые самолёты наносили удары по различным кварталам Рафаха, тогда как военные корабли вели обстрел прибрежных зон эксклава. Жители сообщают о сильных повреждениях инфраструктуры и разрушенных домах.

На востоке Хан-Юнуса израильские войска подрывали уцелевшие здания и жилые дома. Район подвергался артиллерийским ударам, а вертолёты вели хаотичную стрельбу по городской территории, что усилило разрушения и вызвало новую волну эвакуации среди мирных жителей.

Израильская авиация также атаковала восточные кварталы города Газа и район лагеря беженцев Бурейдж в центральной части сектора. В лагере Джебалия на севере вертолёты открыли интенсивный огонь, что привело к новым разрушениям в густонаселённом районе.

Соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 октября, нарушается практически ежедневно. Израильская армия продолжает операции под предлогом обеспечения безопасности, что, по заявлениям палестинской стороны, является прямым нарушением договорённостей.

По условиям соглашения войска Израиля должны были удерживать под контролем лишь "Жёлтую линию" — полосу вдоль восточной границы сектора. Однако под предлогом создания буферной зоны Израиль значительно расширил зону контроля, захватив около 60 % территории Газы.

Правительство сектора Газа 22 ноября заявило, что с момента объявления перемирия израильская армия нарушила его сотни раз. В результате этих атак, по их данным, погибли 354 палестинца.