Израильская армия совершает тысячи атак, число жертв растёт
Израильские ВВС обрушились на Ливан.
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Израильские ВВС нанесли масштабные авиаудары по Ливану, обострив и без того напряжённую ситуацию на границе двух стран, передает BAQ.KZ.
В ходе массированных бомбардировок пострадали районы на востоке и юге Ливана — в долине Бекаа, включая город Баальбек и поселки Биритал, Айшия, Насирия, Эль-Хурейбе, а также южные территории Эль-Махмудия и Эль-Хардели. По данным официального ливанского агентства NNA, израильские самолеты осуществили семь авиаударов по ключевым районам, нанося серьезный урон инфраструктуре.
Несмотря на перемирие, подписанное в ноябре 2024 года, Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня, совершив с тех пор около трёх тысяч инцидентов, которые привели к гибели как минимум 213 человек и ранениям более 500. Частичный вывод войск с юга Ливана не повлиял на удержание Израилем пяти стратегических высот, что поддерживает напряжённость в регионе.
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