Израильские авиаудары по Йемену: число жертв выросло до 46
Удары пришлись на столицу страны.
Число погибших в результате израильских авиаударов по территории Йемена 10 сентября возросло до 46 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на подконтрольное хуситам информагентство SABA.
По последним данным, удары пришлись на столицу страны — Сану, а также провинцию Джауф. Среди погибших — пять детей и 11 женщин, количество раненых увеличилось до 165 человек, в том числе 31 ребенок и 29 женщин.
Ранее сообщалось о 35 погибших и более 130 пострадавших. Таким образом, количество жертв продолжает расти по мере поступления новых сведений с места трагедии.
Хуситы обвиняют Израиль в агрессии и называют атаки актом "международного террора". Сам Израиль официально не комментировал удары по Йемену. При этом ранее сообщалось о перехвате беспилотников, запущенных хуситами в сторону Красного моря, что, вероятно, стало поводом для ответных действий.
Конфликт между хуситами и международными коалициями продолжает перерастать в более широкий региональный кризис. Ситуация в Йемене остаётся крайне напряжённой, гуманитарная обстановка — одной из худших в мире.
