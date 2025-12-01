Израильские силы в среду вновь осуществили вторжение на территорию Сирии, войдя в несколько населённых пунктов провинции Эль-Кунейтра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как сообщает агентство SANA, кортеж из четырёх израильских военных автомобилей заехал в разрушенный город Эль-Кунейтра. После этого военнослужащие ЦАХАЛ установили временный контрольно-пропускной пункт в районе кольцевой развязки Алам.

Затем израильские подразделения выдвинулись в сторону деревни Восточная Самдания и достигли района Таль-Крум-Джаба на севере провинции.

По данным сирийского агентства, ранее израильские силы также заходили в ряд деревень и городов на юге Эль-Кунейтры.