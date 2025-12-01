Израильские военные вновь вторглись на территорию Сирии
Рейд зафиксирован в провинции Эль-Кунейтра.
Сегодня, 01:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:37Сегодня, 01:37
42Фото: Анадолу
Израильские силы в среду вновь осуществили вторжение на территорию Сирии, войдя в несколько населённых пунктов провинции Эль-Кунейтра, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщает агентство SANA, кортеж из четырёх израильских военных автомобилей заехал в разрушенный город Эль-Кунейтра. После этого военнослужащие ЦАХАЛ установили временный контрольно-пропускной пункт в районе кольцевой развязки Алам.
Затем израильские подразделения выдвинулись в сторону деревни Восточная Самдания и достигли района Таль-Крум-Джаба на севере провинции.
По данным сирийского агентства, ранее израильские силы также заходили в ряд деревень и городов на юге Эль-Кунейтры.
Самое читаемое
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Прокуратура выявила нарушения в оплате труда преподавателей в ЗКО
- В Подмосковье ученик напал с ножом на школьников
- В Гааге создан международный орган по репарациям Украине
- В Астане школьников 0–6 классов первой смены перевели на дистанционное обучение