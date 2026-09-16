Израильские врачи могут начать обучать казахстанских коллег прямо в клиниках

Израильские специалисты могут начать проводить мастер-классы для казахстанских врачей прямо в больницах и клиниках страны. Такой формат сотрудничества обсудили в Министерстве здравоохранения, передает BAQ.KZ.

Вице-министр здравоохранения Манас Рамазанов встретился с директором Berman Group Марком Берманом. Одна из идей заключается в том, чтобы врачи получали новые навыки не только на учебных курсах, а сразу в практической работе с участием зарубежных специалистов.

После обучения новые подходы и медицинские технологии планируют внедрять в казахстанских медорганизациях.

«Для нас важно, чтобы международное сотрудничество имело конкретный практический результат. Полученные знания и технологии должны применяться в наших медицинских организациях и в конечном итоге работать на повышение качества медицинской помощи пациентам», - сказал Манас Рамазанов.

Стороны рассмотрели и другие направления. Среди них подготовка медицинских кадров, профессиональный обмен и совместные исследования.

Пока речь идет о перспективах сотрудничества. Конкретные сроки запуска мастер-классов и список медицинских организаций не назывались.