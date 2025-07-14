В Иране распространяется информация о том, что президент страны Масуд Пезешкиан получил лёгкое ранение в результате атаки Израиля, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает иранское агентство Fars, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

Инцидент произошёл в понедельник, 26 июня, около полудня. В западной части Тегерана, в подземных этажах одного из административных зданий, проходило закрытое заседание Высшего совета национальной безопасности. В нём участвовали президент, главы всех трёх ветвей власти, а также высокопоставленные представители силовых и разведывательных ведомств. По данным Fars, в ходе атаки были выпущены не менее шести снарядов или ракет, которые поразили входы и выходы здания, перекрыв возможные пути эвакуации. Также была нарушена вентиляция, что, по версии источников, указывает на попытку создать ловушку для участников совещания.

После серии взрывов в здании отключилось электричество. Несмотря на это, благодаря заранее предусмотренному аварийному выходу, высокопоставленным участникам совета удалось выбраться наружу. Во время эвакуации президент Пезешкиан получил незначительные травмы ноги, однако угрозы его жизни нет.

Иранские власти рассматривают возможность наличия внутреннего агента, передавшего координаты и структуру объекта. Сейчас проводится тщательная проверка на предмет утечки информации. Прямых обвинений Израилю Тегеран пока официально не предъявил, но иранские СМИ в унисон называют случившееся "очередным террористическим актом".

Официальных комментариев от Израиля не последовало.