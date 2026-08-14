Извержение Этны затронуло более 100 тысяч пассажиров на Сицилии

Продолжающееся извержение вулкана Этна нарушило авиасообщение на Сицилии в разгар туристического сезона. За неделю отменили или перенаправили более 1350 рейсов, изменения затронули свыше 100 тысяч пассажиров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Аэропорт Катании продлил приостановку полетов до двух часов ночи субботы. Ограничения пришлись на праздничные выходные Ferragosto, когда поток туристов на острове традиционно особенно высокий.

Катания служит одним из главных пунктов прибытия для тех, кто едет в Таормину, Сиракузы и на Эолийские острова. Теперь часть рейсов принимают в Палермо, а власти запускают дополнительные автобусы и поезда, чтобы развезти застрявших пассажиров.

С 6 по 12 августа из-за активности Этны отменили или перенаправили более 1350 рейсов. Ryanair и Wizz Air предупредили пассажиров о задержках, отменах и смене аэропортов прибытия.

Железнодорожная компания Trenitalia запустила дополнительные поезда по маршруту Палермо, Мессина, Катания. В регионе организовали более 100 специальных автобусных рейсов.

Удар пришелся и по туристическому бизнесу.

Самый сильный период года разрушен. Обычно именно сейчас у нас больше всего работы, - рассказал владелец кафе недалеко от аэропорта Катании Джузеппе Паризи.

По его словам, последствия почувствовал не один город. Паромы на Эолийские острова тоже заметно опустели.

Этна считается самым активным вулканом Европы. Нынешняя серия извержений напоминает характер активности, который в последний раз наблюдали в 1970-х годах. В отдельных случаях извержения Этны продолжались больше года.

Ситуация вновь показала зависимость восточной части Сицилии от аэропорта Катании. Президент региона Ренато Скифани заявил о необходимости развивать другие воздушные гавани острова, в том числе аэропорт Комизо.

Туризм дает около 4,2% экономики Сицилии. По оценкам отрасли, несколько дней перебоев в авиасообщении могут обернуться потерей миллионов евро туристических расходов.

При этом некоторые гостиницы получили неожиданный поток клиентов из числа тех, кто не смог вылететь.

У нас были отмены, но одновременно появились бронирования от людей, застрявших в аэропорту, - рассказала владелица B&B La Zagara в центре Катании Пальмира Зивиелло.

По ее словам, сезон пострадал, хотя пока бизнесу удается удерживаться примерно на прежнем уровне.