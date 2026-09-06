Извержение вулкана парализовало аэропорт Джакарты

Извержение вулкана Анак-Кракатау привело к сбоям в работе главного международного аэропорта Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте. Из-за вулканического пепла были задержаны или отложены 209 рейсов, ситуация затронула более 22 тысяч пассажиров.

В основном пострадали международные направления, включая Сингапур, Доху, Сидней и Куала-Лумпур. Анак-Кракатау начал извергаться в пятницу. В воскресенье произошли еще два извержения. Власти заявили, что угрозы цунами нет.

Жителей пострадавших районов призвали оставаться в помещениях и пользоваться масками.