Извержение вулкана парализовало аэропорт Джакарты
6 Сентября 2026, 23:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
6 Сентября 2026, 23:056 Сентября 2026, 23:05
179Фото: EPA
Извержение вулкана Анак-Кракатау привело к сбоям в работе главного международного аэропорта Индонезии Сукарно-Хатта в Джакарте. Из-за вулканического пепла были задержаны или отложены 209 рейсов, ситуация затронула более 22 тысяч пассажиров.
В основном пострадали международные направления, включая Сингапур, Доху, Сидней и Куала-Лумпур. Анак-Кракатау начал извергаться в пятницу. В воскресенье произошли еще два извержения. Власти заявили, что угрозы цунами нет.
Жителей пострадавших районов призвали оставаться в помещениях и пользоваться масками.
Самое читаемое
- Новая нефть Казахстана: где находятся главные запасы
- В Актау приступили к строительству стадиона на 10 тысяч зрителей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 сентября
- Прокуратура предотвратила закупку служебных автомобилей на 61,4 млн тенге в ЗКО
- Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на $1,5 млн