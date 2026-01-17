Известен состав сборной Казахстана на юниорский чемпионат мира по шорт-треку
88Фото: НОК РК
Тренерский штаб сборной Казахстана по шорт-треку определил команду для участия в юниорском мировом первенстве, которое пройдет с 29 января по 1 февраля в Солт-Лейк-Сити (США), передаёт BAQ.KZ.
За медали на международной арене поборются сильнейшие молодые спортсмены со всего мира.
От Казахстана на турнире выступят: Тамерлан Жолдас, Анастасия Галечина, Богдан Вехов, Гульдана Жалмухан, Павел Цой, Полина Омельчук, Касымбек Асылхан и Нурия Алпысбай.
Сборная рассчитывает показать высокие результаты и укрепить позиции Казахстана на мировой арене шорт-трека.
