Определилась точная дата матча алматинского "Кайрата" с мадридским "Реалом" на общем этапе Лиги Чемпионов, который пройдёт в Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Игра пройдёт 30 сентября в рамках второго тура основного этапа Лиги Чемпионов на Центральном стадионе Алматы. Начало в 21:45 по местному времени. Для королевского клуба это будет первый в истории визит в Казахстан.

Напомним, что помимо "Реала" подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют в Лиге Чемпионов дома с "Брюгге", "Пафосом" и "Олимпиакосом", а на выезде — с лондонским "Арсеналом", "Интером" из Милана и "Копенгагеном".