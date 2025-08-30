Известна дата матча "Кайрат" — "Реал" Мадрид
"Реал" впервые посетит Казахстан.
Сегодня, 17:19
220Фото: sports.kz
Определилась точная дата матча алматинского "Кайрата" с мадридским "Реалом" на общем этапе Лиги Чемпионов, который пройдёт в Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.
Игра пройдёт 30 сентября в рамках второго тура основного этапа Лиги Чемпионов на Центральном стадионе Алматы. Начало в 21:45 по местному времени. Для королевского клуба это будет первый в истории визит в Казахстан.
Напомним, что помимо "Реала" подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют в Лиге Чемпионов дома с "Брюгге", "Пафосом" и "Олимпиакосом", а на выезде — с лондонским "Арсеналом", "Интером" из Милана и "Копенгагеном".
