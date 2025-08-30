  • 30 Августа, 18:21

Известна дата матча "Кайрат" — "Реал" Мадрид

"Реал" впервые посетит Казахстан.

Сегодня, 17:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
sports.kz Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
220
Фото: sports.kz

Определилась точная дата матча алматинского "Кайрата" с мадридским "Реалом" на общем этапе Лиги Чемпионов, который пройдёт в Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Игра пройдёт 30 сентября в рамках второго тура основного этапа Лиги Чемпионов на Центральном стадионе Алматы. Начало в 21:45 по местному времени. Для королевского клуба это будет первый в истории визит в Казахстан.

Напомним, что помимо "Реала" подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют в Лиге Чемпионов дома с "Брюгге", "Пафосом" и "Олимпиакосом", а на выезде — с лондонским "Арсеналом", "Интером" из Милана и "Копенгагеном".

Самое читаемое

Наверх